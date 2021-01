Il volantino Carrefour spacca letteralmente il mercato con grandi prezzi, tantissimi sconti attendono gli utenti nei singoli punti vendita dislocati per il territorio nazionale, con possibilità di accesso illimitate, grazie proprio alla presenza di un buonissimo quantitativo complessivo di scorte.

Tutti noi potremo godere della campagna promozionale, essendo attiva ovunque, anche se non sul sito ufficiale dell’azienda. La rateizzazione potrà essere chiesta solamente nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro, a patto che la finanziaria approvi la richiesta, in seguito alla consegna delle buste paga dei mesi precedenti.

Le offerte Amazon e tutti i nuovissimi codici sconto, vi aspettano in esclusiva assoluta solo sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Carrefour: gli sconti di cui approfittare

Gli sconti che gli utenti devono approfittare subito da Carrefour riguardano più che altro smartphone appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile, i cui prezzi non superano i 329 euro. Il migliore tra quelli citati è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, un modello da poco tempo lanciato sul mercato nazionale, in vendita alla cifra indicata, e caratterizzato appunto dalla connettività 5G, nonché da prestazioni complessivamente interessanti.

Le alternative non mancano, spiccano sicuramente soluzioni del calibro di TCL 10 SE, di Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi 9AT, Motorola G9 Plus o Oppo A53s, tutti in vendita a meno dei 231 euro necessari per l’acquisto del prodotto brandizzato Samsung.

Per avere una visione d’insieme delle offerte del volantino Carrefour, potete comunque decidere di aprire le pagine che abbiamo deciso di inserire come galleria fotografica nel nostro articolo.