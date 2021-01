Telegram batte WhatsApp per alcuni motivi fondamentali, ecco quali

Telegram ha letteralmente approfittato delle problematiche attuali di WhatsApp, app che infatti sta risentendo della sua prossima politica di aggiornamento delle condizioni e dei termini della privacy.

Molti utenti del colosso colorato di verde non hanno ancora capito cosa comporterà questo cambiamento e nel dubbio hanno scelto Telegram. L’applicazione in pochi giorni ha acquisito oltre 25 milioni di utenti, i quali vogliono beneficiare di tutte le opportunità in più che ci sono. Una di queste consiste nei canali dedicati alle offerte Amazon, come ad esempio il nostro ufficiale. Clicca qui per entrare.

Telegram: le ragioni per cui batte WhatsApp sono racchiuse nella descrizione del Play Store

“Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.”. Ecco poi altre caratteristiche: