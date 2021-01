Pokemon Go Sinnoh, si è concluso il 17 gennaio e sarà seguito da Hoenn Celebration questa settimana. Infatti, l’evento è iniziato il 19 gennaio, e lo sviluppatore Niantic ha condiviso maggiori dettagli su quali Pokemon e bonus saranno disponibili.

Ecco quali Pokemon incontrerete

Durante l’evento Hoenn Celebration, i seguenti Pokemon appariranno in natura più frequentemente del solito:

Treecko

Torchic

Mudkip

Taillow

Loudred

Nosepass

Aron (e Shiny Aron)

Meditite

Roselia

Carvanha

Numel

Baltoy

Oltre a quelle uova selvatiche, i seguenti Pokemon si schiuderanno da 5 km di uova durante l’evento:

Skitty

Aron

Corphish

Lileep

Anorith

Bagon

Beldum

Sarai anche in grado di incontrare vari Pokemon di terza generazione attraverso attività di ricerca sul campo esclusive dell’evento e nei raid. Come parte dei festeggiamenti, Niantic riporterà in gioco i leggendari Groudon e Kyogre dal 19 al 24 gennaio. Sarai anche in grado di incontrare un Rayquaza che conosce l’uragano di attacco caricato se completi tutti i compiti di ricerca a tempo dell’evento.

La celebrazione di Hoenn di Pokemon Go durerà fino alle 20:00 ora locale del 24 gennaio. Puoi leggere maggiori dettagli sul sito web di Pokemon Go. L’evento sarà seguito da una celebrazione di Johto che si svolgerà dal 26 al 31 gennaio, sebbene ulteriori dettagli su quell’evento saranno annunciati in un secondo momento. Il Community Day di febbraio, nel frattempo, è previsto per il 7 febbraio e presenterà il Pokémon di tipo Erba Roselia.