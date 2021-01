Per molti sportivi professionisti, ma anche per chi ama semplicemente tenersi in forma, la chiusura delle palestre causa Covid è stata una tragedia. Come fare per allenarsi? Nessun problema! Ecco le migliori Fitness App scaricabili gratuitamente che offrono esercizi fisici per allenarsi direttamente da casa.

Fitness App: una valida alternativa intanto che le palestre sono chiuse

Sono passati due mesi intensi per il nostro fisico. Pranzi e cene formidabili sono state le protagoniste dei giorni passati. Come fare per ritrovare la linea adesso che le palestre sono chiuse causa Covid? Niente paura, queste 3 Fitness App diventeranno il personal trainer di chiunque voglia mantenersi in forma direttamente da casa.

Queste Fitness App sono disponibili sul Play Store di Android. Tutte propongono un buon numero di esercizi fisici gratuiti che in poche settimane promettono di raggiungere buoni risultati sulla propria forma fisica. Ecco quali sono le migliori del momento.

Ecco come allenarsi direttamente da casa grazie a queste fantastiche app

Iniziamo con “Virtuoso, rewarded to be healthy“. Questa Fitness App ha una caratteristica unica nel suo genere. Svolgendo gli allenamenti proposti è possibile guadagnare. Ovviamente non si parla di denaro, ma di premi o crediti. In pratica svolgendo gli esercizi proposti dall’app si ottengono crediti che permettono di vincere premi interessanti. Tra questi ci sono misuratori di pressione, bilance e corsi di yoga. Davvero molto interessante, ma soprattutto motivante.

Un’altra Fitness App interessante è “Sworkit: Personal Trainer“. Contiene numerosi allenamenti da svolgere in casa o all’aperto e tutti sono molto specifici. Tuttavia il numero di quelli gratuiti è limitato e per continuare ad utilizzare l’app occorre fare l’upgrade alla versione Premium.

Infine c’è “Keep, il trainer a domicilio“. Questa Fitness App è gratuita. Dopo un breve questionario che servirà a consigliare i giusti esercizi è possibile già accedere alle attività fisiche proposte. Ci sono oltre 400 possibilità di allenamento.

In attesa che questa pandemia finisca, che i vaccini siano somministratati al maggior numero di persone e che aprano le palestre, queste tre app porteranno aria di Fitness in tutte le famiglie.