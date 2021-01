Evento unico nel 2021: secondo recenti indiscrezioni, vicino alla Terra passerà con una velocità strabiliante un asteroide, il quale prende il nome di 2001 FO32. Il suo diametro è di circa 1 chilometri e risulta essere uno dei corpi celesti più grandi che si è avvicinato al nostro pianeta. Anche se, comunque, c’è da segnalare una cosa fondamentale: nonostante ci sarà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta, non ci sarà nessun rischio di impatto.

Tuttavia, è comunque incredibile notare la velocità con la quale si muove la pietra cosmica: circa 123.887 chilometri all’ora. Il momento in cui si troverà più vicino alla Terra sarà il 21 marzo alle ore 17.03, nel momento in cui l’asteroide sarà ad una distanza di 2.016.351 km

Asteroide 2001 FO32: l’evento accadrà di nuovo tra moltissimo tempo

Il ritmo con cui il corpo celeste si avvicinerà alla Terra sarà molto rapido, così tanto che, nel momento in cui si troverà nel punto più vicino, gli osservatori utilizzeranno telescopi da 8 pollici o più. In questo modo sarà possibile per loro rilevare il movimento del corpo celeste i tempo reali. I cosiddetti “osservatori da cortile” infatti, coi loro telescopi possono impiegare dai 5 ai 10 minuti per rilevare il movimento di un asteroide o di altri corpi nello spazio.

Tuttavia, ad occhio nudo l’asteroide non sarà visibile, dunque sarà comunque necessario un telescopio abbastanza potente. La sua possibile individuazione potrebbe avvenire mentre passa tra le costellazioni meridionali dello Scorpione e del Sagittario. Dopo questo particolare “incontro” con il nostro pianeta a marzo, il prossimo sarà tra 31 anni, ovvero il 22 marzo 2052. Quindi, varrà decisamente la pena osservarlo.