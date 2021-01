Telegram: come funziona l'app di messaggistica e perché batte WhatsApp

La ragione per la quale molti utenti stanno cominciando a popolare ancor di più Telegram è da attribuire alla rimodulazione in merito alla privacy che WhatsApp sta portando a termine.

L'applicazione colorata di blu è stata in grado di aumentare di oltre 25 milioni i suoi utenti nel giro di tre giorni. A quanto pare in tanti stanno cominciando a capire le grandi utilità di cui Telegram riesce a fornire il suo pubblico, le quali risultano di grande livello. Una delle soluzioni migliori corrisponde ai canali, come ad esempio il nostro ufficiale in merito alle offerte Amazon.

Telegram: ecco tutte le funzionalità descritte dal Play Store di Google

“Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.”. Ecco poi altre caratteristiche: