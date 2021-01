Considerati i grandi appuntamenti in arrivo su Sky, gli appassionati di calcio e di sport che ancora non hanno un piano attivo per la pay tv devono considerare l’eventualità di un abbonamento. Sulla tv satellitare a breve ripartirà la Champions League, la Formula 1, il grande tennis, in attesa poi degli Europei di calcio il prossimo giugno. In alternativa al classico piano con tecnologia satellitare, Sky garantisce ai clienti anche la possibilità di acquistare pacchetti in streaming grazie a NOW TV.

Sky e NOW TV, la vera offerta streaming anche per calcio e sport

NOW TV è la piattaforma streaming ufficiale di Sky, nonché unica e grande alternativa allo stato attuale ai servizi illegali IPTV. I vantaggi di una sottoscrizione a NOW TV sono molteplici, a partire dal fattore accessibilità. L’app per lo streaming è presente su un gran numero di dispositivi mobili, smartphone e tablet, ma anche su pc, Smart tv e console per videogame.

Il prezzo è uno dei punti forti dell’offerta streaming di Sky. Gli abbonati a NOW TV che scelgono le offerte per Calcio e Sport sono chiamati a pagare solo 29,99 euro al mese. Incluse nel costo ci sono tutte le principali esclusive di Sky.

Oltre al ticket per gli appassionati di calcio e sport, NOW TV assicura opzioni anche agli amanti di cinema e serie tv. In questo caso, un pacchetto a scelta tra Cinema, Intrattenimento e Serie TV costa 9,99 euro. La visione congiunta di questi tre ticket invece comporta una spese mensile dal valore fisso di 19,99 euro.