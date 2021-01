Dopo aver lanciato nei primi giorni dell’anno la tariffa in edizione limitata, Giga 70, nella giornata di ieri Iliad ha deciso di confermare a listino questa sua ricaricabile. Anche nei giorni a venire quindi sarà disponibile l’offerta migliore di inizio 2021.

Il pacchetto che compone le soglie di consumo della Giga 70 prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a chiunque e 70 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo si attesta su quota 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni. Gli utenti che scelgono questa promozione avranno anche la possibilità di beneficiare dei servizi 5G senza consti aggiuntivi.

Iliad, confermata la Giga 70 ed anche queste due offerte speciali

La presenza della Giga 70 nei listino di Iliad però non è l’unica nota da sottolineare. Il provider francese ha infatti confermato anche le due opzioni alternative: la Giga 50 e la Giga 40.

Per quanto concerne la Giga 50, gli abbonati avranno un ticket tutto incluso che prevede minuti senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni mese. Sempre nel pacchetto, gli abbonati riceveranno 5 Giga per il roaming internet dai paesi UE.

Altrettanto vantaggiosa è poi la Giga 40. Come per la Giga 50, i clienti di Iliad potranno scegliere tale promozione o attraverso il sito online o attraverso uno dei punti vendita ufficiale del gestore. I clienti che optano per Giga 40 riceveranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga al costo di 6,99 euro.