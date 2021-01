Il trailer completo di Godzilla vs Kong uscirà domenica 24 gennaio. Il tanto atteso film sui mostri arriverà a marzo e questa sarà la prima vera occhiata al film.

Tutte le novità su un film tanto atteso

La notizia del trailer è stata annunciata su Twitter da Legendary Pictures, che ha prodotto il film. Il tweet non specificava a che ora il trailer sarà pubblicato, ma includeva un nuovo fantastico poster, che mostra Godzilla che si dirige attraverso il mare verso Kong.

Il film uscirà nei cinema di tutto il mondo il 26 marzo e sarà anche su HBO Max negli Stati Uniti quel giorno. Inizialmente doveva essere rilasciato a maggio, ma è stato anticipato a seguito di negoziati tra Legendary e i distributori Warner. La decisione di quest’ultimo di mettere tutti i suoi film del 2021 su HBO Max lo stesso giorno in cui sono usciti nei cinema è stata estremamente controversa e, a dicembre, ha portato Legendary a minacciare azioni legali.

Godzilla vs Kong è interpretato da Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Zhang Ziyi, Brian Tyree Henry e Demián Bichir. È diretto da Adam Wingard (Death Note, The Guest) ed è il quarto film in MonsterVerse, dopo Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla: King of the Monsters (2019).

Godzilla vs Kong non è l’unico film leggendario che Warner rilascerà quest’anno. L’epico film di fantascienza Dune è attualmente impostato per l’uscita di ottobre, anche se Deadline ha recentemente riferito che le trattative sono in corso per decidere se anche HBO Max sarà pubblicato. Il regista Denis Villeneuve è stato molto schietto sul fatto che vuole che le persone vedano il film sul grande schermo.