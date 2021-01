Coop e Ipercoop danno letteralmente il via alle danze con il lancio di un volantino speciale, nel quale gli utenti possono trovare un buonissimo quantitativo di sconti tra cui scegliere, con alle spalle anche una lunghissima serie di prodotti di alto livelli.

Se nella campagna promozionale delle scorse settimane, gli acquisti dovevano necessariamente essere completati online, in questo caso il cliente si ritrova costretto a recarsi fisicamente in negozio, in modo da poter approfittare degli ottimi prezzi bassi avviati e resi effettivamente disponibili. Tutti i dispositivi commercializzati da Coop e Ipercoop, lo ricordiamo, risultano essere in vendita con garanzia di 24 mesi ed in versione completamente sbrandizzata.

Coop e Ipercoop: il risparmio è alla portata di tutti

Risparmiare con Coop e Ipercoop è decisamente più semplice del previsto, non sono necessarie operazioni o rinunce particolari, basterà recarsi in negozio e scegliere un dispositivo tra Oppo A72, proposto a 279 euro, Xiaomi Mi 10 Lite, acquistabile con un esborso finale di 299 euro, passando anche per Wiko Y50 disponibile a 59 euro, TCL 10 SE a 149 euro, oppure il più economico Wiko View 4 lite proposto al pubblico alla modica cifra di 99 euro.

Nell’eventualità in cui foste alla ricerca di un tablet, segnaliamo infine la presenza del Samsung SM-T510, con display della grandezza di 10,1 pollici, in vendita a soli 169 euro, ma raggiungibile per gli utenti che esibiranno la tessera SocioCoop.

Tutte le pagine del volantino sono raccolte direttamente nell’articolo, in modo da controllare da vicino i singoli prezzi.