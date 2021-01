La fine del mese di Gennaio è costellata di ottime offerte a disposizione di tutti i consumatori che vorranno appoggiarsi al volantino Carrefour, attualmente disponibile in esclusiva assoluta nei singoli punti vendita dislocati per l’intero territorio nazionale.

L’accesso alla campagna non presenta limitazioni particolari, non sono state segnalate scorte ridotte, né vincoli legati alla regionalità; l’unica cosa da sapere riguarda appunto l’assenza di prezzi bassi sul sito ufficiale, per il resto sono tutti prodotti disponibili con garanzia di 24 mesi. Coloro che vorranno appoggiarsi alla rateizzazione, potranno farlo grazie alla presenza del Tasso Zero in 20 rate, al superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: nuove offerte con prezzi molto più bassi

Le offerte di Carrefour raggiungono prezzi veramente molto più bassi del normale, anche se va detto che tutti gli smartphone coinvolti nella campagna appartengono alla fascia media del settore della telefonia mobile.

Il maggiormente costoso fra tutti resta lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, in vendita a 329 euro, e caratterizzato da un ampio display AMOLED da 6.57 pollici di diagonale, nonché ovviamente 6GB di RAM e 128GB di memoria integrata.

Volando leggermente più bassi, è possibile virare direttamente su soluzioni più economiche, del calibro appunto di Xiaomi Redmi Note 9, proposto a 179 euro, oppure un Samsung Galaxy A31 a 229 euro, per finire poi con Motorola G) Plus, Oppo A53, TCL 10 Se e Xiaomi Redmi 9AT. Per avere una visione d’insieme della campagna di Carrefour, poco sotto potete trovare tutte le migliori offerte.