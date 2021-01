Vodafone ha aderito al programma del bonus internet. In linea con gli altri gestori rivali – WindTre e TIM – anche il provider inglese ha messo a disposizione alcune tariffe con l’agevolazione dedicata alla telefonia fissa.

Il bonus internet si rivolge agli abbonati che desiderano attivare un piano per la Fibra Ottica e per l’acquisto di un tablet. Per accedere al voucher sarà necessario avere una certificazione ISEE aggiornata al 2020. Il valore economico dell’ISEE per i possibili clienti di Vodafone non deve essere superiore ai 20mila euro.

Vodafone, la tariffa con il voucher da 500 euro per tablet e Fibra

Il valore del bonus internet, anche per i clienti di Vodafone, avrà un valore pari a 500 euro. Lo sconto sarà diviso in due parti omogenee come sconto sul prezzo della componente telefonica e come sconto sulla dotazione del tablet. Per la Fibra ottica, gli abbonati riceveranno 240 euro con 260 euro che invece saranno utili per il tablet.

Il prezzo per l’offerta di Vodafone sarà di 19,90 euro. Questo costo è assicurato per i primi dodici rinnovi. Il pacchetto dei contenuti contempla connessione internet senza limiti con le velocità prerogative della Fibra ottica. Anche le telefonate sono incluse nel prezzo, senza scatto alla risposta, verso numeri fissi e mobili.

Molto interessante è il capitolo relativo al tablet. A differenza di altri operatori, Vodafone offre ampia scelta sul dispositivo mobile ai suoi clienti. Ogni abbonati potrà acquistare un device dal valore di 260 euro o anche superiore. In quest’ultimo caso, sarà necessario applicare una differenza sul prezzo di listino.