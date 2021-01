Android: oggi in regalo gratis 7 app a pagamento del Play Store

Anche oggi il mondo Android si mette a disposizione dei suoi utenti, ovvero oltre 2 miliardi di persone attive in tutto il mondo. La piattaforma ha scelto di interagire con loro mettendo a disposizione diversi titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita. Questa promozione durerà però solo per qualche giorno, per poi far tornare app e giochi in promozione di nuovo a pagamento.

Tutti dunque avranno l’opportunità di provare cosa significa scaricare dei contenuti a pagamento dal Play Store di Google, piattaforma dedicata al download di qualsiasi contenuto. Ovviamente lo scopo degli utenti può essere molteplice, visto che ci sono soluzioni per il passatempo, per l’utilità ma anche per la personalizzazione di ogni smartphone.

Android, solo per oggi sul Play Store di Google gli utenti potranno scoprire e scaricare diversi titoli a pagamento gratis

Come capita ormai ogni settimana, anche oggi Android mette a disposizione del suo pubblico un buon numero di applicazioni e giochi a pagamento da scaricare gratis. Queste sono disponibili nell’elenco che trovate in basso, il quale contiene anche i link diretti. Cliccando su questi ultimi, potrete dunque procedere al download ufficiale.

Il nostro consiglio è quello di scaricare tutto nel più breve tempo possibile prima che i contenuti in questione comincino a tornare a pagamento.