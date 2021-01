Fortnite ha aggiornato il battle royale alla v15.21 e questo aggiornamento può sembrare piccolo in termini di numero totale di modifiche apportate, ma sono comunque significative. Includono l’introduzione di un certo boss che potrebbe spaventare te e i tuoi amici. Non esiste una serie di note sulla patch tradizionalmente organizzata, ma abbiamo illustrato tutte le modifiche apportate di seguito dall’aggiornamento.

Ecco tutte le modifiche con l’aggiornamento

La più grande aggiunta con la v15.21 è il “nuovo personaggio boss”, che è lo stesso Predator. Puoi trovare il boss in modo da poter uccidere il Predator e ottenere la sua skin e un’emote speciale trovando l’appartamento di Predator. Puoi anche ottenere un oggetto mitico del dispositivo di occultamento, che può renderti temporaneamente quasi invisibile. Questo ti darà un enorme vantaggio in frenetici scontri a fuoco.

L’aggiornamento include anche nuove missioni Jungle Hunter. Anche questi sono legati al Predator e dovrai completarli per sbloccare oggetti cosmetici aggiuntivi per il tema Predator. Anche le protezioni IO sono state rimosse dall’Arena, il che dovrebbe rendere le cose un po ‘meno frustranti se ti trovi in ​​quella modalità.

In termini di correzioni, il tunnel di sabbia sull’isola è stato riattivato. In precedenza era stato disabilitato all’inizio di questo mese mentre il team lavorava per risolvere un problema. È stata inoltre implementata una correzione per i cartelloni che nascondevano il testo che non funzionavano correttamente se utilizzavano i canali.

Per ulteriore assistenza sulle sfide Predator di Fortnite, puoi controllare come trovare il Mysterious Pod, nonché come trovare Beef Boss, Remedy e Dummy. Dovrai completare tutti questi per ottenere tutte le chicche a tema.