La Regina degli Scacchi, in questo hotel puoi dormire nella stanza a tema

La Regina degli Scacchi è stata una delle serie TV più viste a dicembre su Neflix. La serie è basata sull’omonimo romanzo del 1983, scritto dall’autore Walter Tevis che ha vissuto per qualche tempo in Kentucky. Ora, un hotel a Lexington, dove si svolge gran parte della storia, ha creato una stanza speciale ispirata a La Regina degli Scacchi.

In onore di Beth Harmon, la tormentata eroina prodigio degli scacchi di The Queen’s Gambit, The Harmon Room al 21c omaggia il design moderno americano della metà del secolo, con accessori vintage, cenni ai momenti e ai personaggi più memorabili dello spettacolo, e mobili d’epoca acquistati da collezionisti privati ​​e presso un negozio di antiquariato locale.

Per il progetto è stata ideata una carta da parati personalizzata con un motivo soprannominato The Knight’s Gambit, mentre gli ospiti sono trattati con articoli gratuiti come le riproduzioni delle tote bag “Lex Liquors” viste nello show. Ci sono persino copie della rivista Chess Review e rari libri di scacchi che i visitatori possono tenere in prestito.