Da domani niente buonanotte e buongiorno su WhatsApp con immagini. Questa è la frase che gira da un po’ sulle chat. Tutto partirebbe da un testo che preannuncia la presenza di un virus dietro l’angolo.

Coloro che hanno meno dimestichezza coi contenuti virali che circolano tramite le app di messaggistica, credono realmente alla circolazione di un pericoloso virus anche nel 2021 tramite questo servizio rappresenta da sempre un allarme del tutto privo di fonti e di fondamento. Esiste una sostanziale differenza tra i pericoli virali presenti in siti web o messaggi non richiesti e delle semplici catene su WhatsApp. Fare attenzione ai pericoli che possono mettere in discussione la sicurezza dei vostri dispositivi è un conto, temere invece pericoli irrazionali è del tutto differente.

Bufala WhatsApp, non esiste nessun virus del genere

La Polizia Postale e lo stesso team di WhatsApp non hanno mai confermato questa tesi, in quanto non è vera. Insomma, nel caso in cui dovesse arrivarvi la catena che esordisce con “da domani niente buonanotte e buongiorno su WhatsApp con immagini”, dovete tener presente che sia in realtà una fake news. Non sono presenti link all’interno, quindi per il momento siamo certi che la catena che non venga diffuso nessun genere di malware.

Ad ogni modo il sito Bufale.net ha garantito di aver contattato persone vicine alla Polizia Postale che avrebbero confermato di non avere ricevuto segnalazioni in merito a catene del tipo “Domani niente buonanotte e buongiorno su WhatsApp” a causa di presunti virus. Potete dormire sonni tranquilli.