Chi sceglie Vodafone opta per la massima soddisfazione in termini di velocità e copertura. Senza dubbio un pelo sopra le altre per quanto riguarda i costi ma la spesa si ripaga con una qualità che non è seconda a nessuno. Altroconsumo ha redatto il rapporto ufficiale sullo stato della rete Internet e Voce in Italia stimando che la vittoria dell’operatore rosso contro i rivali in carica WindTre, TIM ed Iliad che non sono stati comunque da meno. Ecco la situazione ad inizio 2021.

Vodafone promossa nuovamente come rete numero uno in Italia: come sono andati i rivali?

L’app “Che Banda” di Altroconsumo ha preso in considerazione i riscontri nazionali per le rete 3G, 4G e 5G ove presenti. Per un triennio di fila la rete Vodafone si conferma al primo posto in classifica con WindTre che guadagna un meritato secondo posto davanti a TIM ed Iliad.

Con uno score di 18.988 punti il gestore inglese conferma la sua supremazia nel bel Paese staccando su WindTre (18.269 punti), TIM (16.989 punti) ed Iliad (15.016 punti). Il punteggio ha preso in considerazione velocità di download, di upload, navigazione su siti internet e visione di filmato.

Dai dati offerti si nota un peggioramento della qualità della rete durante i mesi del lockdown. Successivamente abbiamo assistito ad una ripresa fino a settembre per un successivo nuovo calo a fine anno. Si evince che la qualità varia a seconda delle restrizioni nazionali e locali. Maggiore utilizzo della rete da parte del pubblico vuol dire qualità in discesa sia per l’uso in ambienti chiusi che aperti.