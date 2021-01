Come altri provider italiani, anche TIM, mette a disposizione di tutti i suoi clienti il famoso bonus internet. Molti utenti già attivi di TIM così come molti nuovi abbonati potranno accedere all’agevolazione dedicata alla telefonia fissa. Il Bonus internet potrà essere utilizzato per attivare una tariffa per la rete domestica.

TIM, la grande tariffa con bonus internet da 500 euro

In linea con il programma previsto dal Governo, il bonus internet di TIM, così come previsto per WindTre o Vodafone, avrà un valore di 500 euro. Il valore dello sconto sarà direttamente detratto dall’abbonamento di ogni singolo cliente in due tranche. Una prima parte dello sconto sarà una riduzione sul piano internet in Fibra ottica, una seconda parte servirà per l’acquisto di un tablet.

L’offerta base prevista da TIM per il bonus internet ha un costo di 19,90 euro. Il prezzo è già scontato e sarà valido per i primi dodici mesi. A questo costo, gli abbonati riceveranno connessione internet illimitata con le velocità classiche della Fibra ottica più chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali.

In aggiunta a questo pacchetto, gli utenti avranno anche un tablet. Uno dei dispositivi previsti da TIM è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il Device sarà disponibile al prezzo unico di 29,90 euro a fronte di una riduzione di listino pari a 300 euro.

Ricordiamo che per avere accesso al bonus internet di TIM è necessario presentare all’operatore l’attestazione ISEE. Avranno diritto all’agevolazione i clienti con valore ISEE uguale o inferiore a 20000 euro. Per l’attivazione delle offerte è possibile rivolgersi al sito ufficiale di TIM.