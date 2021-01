Dopo aver rilasciato Android 11 su Xperia 1 e Xperia 5 la scorsa settimana, Sony porta ora l’ultima versione di Android al suo ultimo dispositivo, l’Xperia 5 II. Secondo il programma di aggiornamento ufficiale di Sony, l’OEM giapponese avrebbe dovuto rilasciare la build stabile di Android 11 per la versione “Mark 2” dell’Xperia 5 prima della fine di gennaio.

Mantenendo fede alla sua promessa, la società ha ora iniziato a distribuire l’aggiornamento in determinate regioni. L’aggiornamento con la versione del software 58.1.A.1.178 è attualmente disponibile per le varianti doppia SIM europea (XQ-AS52) e asiatica (XQ-AS72) dello smartphone in Russia e nel Sud-est asiatico.

Sony sta distribuendo Android 11 ai suoi device

Anche il modello SIM singola esclusivo di SoftBank per il Giappone (A002SO) è entrato a far parte del roster, sebbene il suo aggiornamento per Android 11 sia contrassegnato come 58.1.D.0.331. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal nuovo software, il firmware aggiornato porta con sé molte interessanti funzionalità. Ci sono anche parecchi miglioramenti che Google ha introdotto in Android 11.

Dovremmo vedere Android 11 OTA per Xperia 5 II in arrivo in più paesi nei prossimi giorni e settimane. Sebbene tu possa provare ad utilizzare Xperia Companion per scaricare l’aggiornamento per il tuo smartphone, alcuni strumenti sviluppati dalla comunità XDA come XperiFirm e Newflasher rendono molto più semplice saltare la coda di attesa. In questo modo, potrai scaricare la nuova build direttamente dal server di aggiornamento dell’azienda.

Vale la pena ricordare che l’Xperia 5 II deve ancora assicurarsi una posizione nel programma Open Devices di Sony. Ció significa che la comunità di sviluppo non può avere accesso ai binari software di basso livello richiesti per compilare una build funzionale di AOSP 11.0. Tuttavia, considerando la cordialità degli sviluppatori di Sony, speriamo che la società rilasci presto una fonte del kernel aggiornata e fornisca configurazioni di dispositivi AOSP vanilla per questo smartphone.