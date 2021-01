Ancora per due giorni sarà disponibile all’attivazione la tariffa di Iliad chiamata Giga 70. Dallo scorso dicembre, l’operatore francese ha messo a disposizione del suo pubblico questa particolare ricaricabile con consumi molto vantaggiosi: chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 70 Giga per la navigazione internet. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro. In associazione alla promozione, gli utenti troveranno anche tre servizi a costo zero.

Iliad, gli omaggi per tutti gli utenti che attivano Giga 70 ed altre tariffe

Il primo servizio gratuito per i clienti di Iliad è quello per le chiamate gratuite verso l’estero. Con Giga 70, i clienti potranno comunicare con amici e parenti fuori Italia senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo standard della ricaricabile. La lista prevista da Iliad per le telefonate all’estero prevede 60 nazioni tra tutti i continenti. Altra interessante novità è quella della segreteria telefonica. In questo caso la strategia di Iliad è quella della differenziazione rispetto ad altri operatori come TIM, Vodafone o anche WindTre. L’ascolto dei messaggi in segreteria è completamente gratuito e non prevede costi extra rispetto al proprio piano di riferimento.