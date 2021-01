Esselunga ritorna al passato e rilancia l’offerta più speciale degli ultimi mesi, il nuovo volantino focalizza la propria attenzione su un singolo modello di smartphone, rendendolo disponibile ad ogni consumatore sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari.

Coloro che vorranno avvicinarsi all’acquisto del prodotto, dovranno recarsi personalmente in negozio, poichè al momento attuale non è disponibile online sul sito ufficiale. Inoltre, è bene ricordare che le scorte sono estremamente limitate, ciò sta a significare che sono state distribuite poche unità e che non verranno rifornite in corso d’opera. La rateizzazione è sempre possibile, previa approvazione della finanziaria.

Esselunga: è facilissimo risparmiare con queste offerte

Il volantino Esselunga riparte dall’Oppo A72, uno smartphone in vendita comunque ad un prezzo complessivamente accettabile, parliamo a tutti gli effetti di 169 euro, con annessa una garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in particolare 128GB di memoria interna completamente espandibile.

Le specifiche tecniche parlano di un prodotto di buona qualità, condito con un processore MediaTek octa-core, con un’ampissima batteria da 5000mAh, nonché un display da 6.5 pollici, la cui risoluzione arriva addirittura al FullHd+, per finire con 4 fotocamere posizionate nella parte posteriore. Forse la potenza di calcolo non è il suo aspetto più positivo, in quanto non andrà oltre i 4GB di RAM ed una qualità in linea con la fascia di prezzo.

Se volete conoscere il volantino Esselunga nel dettaglio, dovete collegarvi subito al sito ufficiale dell’azienda o recarvi in negozio quanto prima.