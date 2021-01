Il volantino Comet ripercorre quanto di buono visto ed osservato nelle scorse settimane, riuscendo a proporre una soluzione estremamente interessante, arricchita con prodotti di qualità e prezzi sempre più bassi, che si avvicinano ai minimi storici.

Tutti gli utenti che vorranno accedere agli stessi identici sconti, lo potranno fare recandosi personalmente nei punti vendita in Italia, oppure collegandosi al sito ufficiale di Comet, in questo caso infatti sarà possibile anche fruire della spedizione gratuita presso il proprio domicilio. Per ottenerla non sarà necessario compiere azioni particolari, basterà spendere più di 49 euro, ed il gioco è pressoché fatto. Se interessati, ricordiamo essere presente anche il finanziamento a Tasso Zero, con rateizzazione in 10 o 20 mensilità fisse.

Comet: queste sono le nuove offerte da non perdere

L’offerta principe dell’intero volantino Comet è indiscutibilmente quella legata all’Apple iPhone 11, uno smartphone che è stato recentemente surclassato dal nuovo iPhone 12, ma che nonostante questo riesce ancora a garantire prestazioni di livello decisamente superiore alle dirette concorrenti. Il suo prezzo finale di 649 euro, con 64GB di memoria interna, è più che indicato per gli utenti che vogliono spendere relativamente poco ed entrare di diritto nell’ecosistema aziendale.

Il mondo Android è invece centrato con offerte altrettanto interessanti e degne di nota, quali sono legate a Oppo Reno 4Z, Vivo Y11s, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A53s o Oppo A15.

Se volete conoscere il volantino proposto da Comet potete aprire le pagine che trovate qui sotto.