Il volantino Carrefour era quasi insperato, al suo interno gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con prezzi sempre più alla portata, e con offerte talmente interessanti da soddisfare pienamente le aspettative anche dei più esigenti e alla ricerca di sconti speciali.

La campagna promozionale nasce di base per essere attivata solo ed esclusivamente nei punti vendita, ciò sta a significare che per fruirne al 100% sarete costretti a recarvi personalmente e fisicamente nei punti vendita in Italia, senza possibilità di godere degli stessi sconti online. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, a patto di un’accettazione da parte della finanziaria.

Carrefour: tutte le offerte sono decisamente speciali

Con Carrefour i prezzi sono molto più bassi del normale, il volantino promette agli utenti la possibilità di godere di riduzioni notevoli, applicate però su prodotti di per sé già economici. Osservando da vicino il mondo degli smartphone, ad esempio, potrete acquistare Xiaomi Mi 10T Lite 5G, spendendo 329 euro, oppure i vari Oppo A53s, Motorola G9 Plus, TCL 10 SE, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi 9AT e similari, con prezzi che non andranno mai oltre la cifra effettivamente indicata.

Il volantino ovviamente non si limita esclusivamente ai suddetti modelli, o prodotti mobile, ma riesce ad ampliare le possibilità di acquisto arrivano a proporre al pubblico anche soluzioni decisamente più economiche e all’altezza della situazione, applicate a categorie merceologiche differenti.