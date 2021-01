Android: solo oggi in regalo gratis 7 titoli a pagamento sul Play Store

Passeranno gli anni ma a quanto pare non cambia l’opinione che gli utenti hanno di Android in quanto sistema operativo mobile. Google è stata in grado di mettere su un vero e proprio miracolo dal punto di vista delle funzionalità ma soprattutto dell’adattabilità ai vari smartphone che scelgono ogni anno di basarsi su questa piattaforma.

Ci sono infatti aspetti che nessun altro potrebbe replicare, tra i quali vige certamente su tutto la grande versatilità di cui dispone il robottino verde. Sarebbe effettivamente molto difficile trovare una piattaforma, anche fissa, che riesca a soddisfare i criteri di personalizzazione richiesti dal pubblico. La ragione per cui gli utenti raramente si stancano di Android è proprio questa, ovvero la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo. Il tutto è ovviamente disponibile anche grazie alle opportunità racchiuse all’interno del Play Store, il market più fornito al mondo. Qui non ci sono infatti solo giochi e app per l’utilità, ma anche espedienti utili a personalizzare lo smartphone come pacchetti icone, temi e molto altro. Oggi inoltre c’è una lista di titoli che vengono forniti ufficialmente gratis invece che a pagamento.

Android, solo per oggi ci sono titoli a pagamento gratis per tutti gli utenti

Neanche oggi possiamo esimerci dal rilasciare la solita lista con i contenuti Android del Play Store offerti in via eccezionale gratis. Ecco la lista: