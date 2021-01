Vodafone è forse il gestore telefonico più attivo in questo mese di Gennaio. L’operatore britannico sta mettendo in atto una strategia molto aggressiva nei confronti degli altri operatori, specialmente con TIM ed Iliad. Il gestore vuole attirare nuove pubblico grazie ad un’offerta low cost molto vantaggiosa come la Special 70 Giga.

Vodafone contro TIM ed Iliad: la nuova tariffa low cost da 70 Giga

La Special 70 Giga di Vodafone mette a disposizione del pubblico un pacchetto ricco di contenuti con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS infiniti verso tutti. Il ticket è comprensivo ovviamente della quota internet con 70 Giga per navigare in rete sotto linea 4G e 4,5G. Il costo mensile dell’offerta è di 7,99 euro con pagamento a trenta giorni.

Gli utenti che optano per questa ricaricabile dovranno aggiungere una quota di attivazione una tantum dal valore unico di 10 euro. Chi sceglie questa opzione Vodafone avrà inoltre la garanzia di prezzo bloccato per i primi sei mesi. Sulla base di un accordo tra Vodafone e l’AGCOM, non sono previste rimodulazioni durante il primo semestre di abbonamento.

La Special 70 Giga si rivolge agli utenti che cambiano rete da TIM, WindTre o Iliad. Per l’attivazione è necessaria quindi l’operazione di portabilità del numero. La promozione si iscrive a listino come una tariffa winback: per questa ragione. anche gli ex clienti di Vodafone potranno attivarla.

Ricordiamo che per l’attivazione non è possibile operare online sul sito ufficiale Gli interessati dovranno rivolgersi in uno store ufficiale di Vodafone sul territorio nazionale.