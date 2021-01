Le tariffe WindTre Student e WindTre Young sono al momento tra le migliori opzioni proposte ai clienti più giovani. Il gestore, infatti, ne rivolge l’attivazione rispettivamente agli utenti aventi età massima 20 anni e agli utenti aventi età massima 30 anni, i quali a prescindere dall’offerta attivata hanno la possibilità di usufruire mensilmente dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre Student e Young con Easy Pay: costo e attivazione delle due tariffe!

I nuovi clienti under 20 e under 30 possono attivare le tariffe WindTre Student e WindTre Young in versione Easy Pay. Quindi, ogni mese dovranno andare incontro alle spese previste tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore, cioè: carta di credito, conto corrente o carta conto.

Come già visto i contenuti proposti dalle due offerte sono identici ma cambiano i costi di attivazione e rinnovo da sostenere.

I clienti under 20 che procedono con l’attivazione dell’offerta WindTre Student con Easy Pay, infatti, dovranno sostenere una spesa mensile di soli 9,99 euro. I clienti under 30 che richiedono la tariffa WindTre Young con Easy Pay, invece, dovranno andare incontro a un costo di rinnovo di 11,99 euro al mese.

Le due tariffe WindTre possono essere attivate attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di effettuare esclusivamente il preordine o di completare l’acquisto online; oppure, tramite uno dei punti vendita del gestore. I clienti possono scegliere la modalità che ritengono più adeguata e procedere così con l’acquisto di una nuova SIM, il cui costo ammonta a soli 10,00 euro.