La sigla MVNO (che sta per Mobile Virtual Network Operator), è utilizzata per indicare tutti gli operatori virtuali della telefonia mobile odierna. In questo momento le migliori tariffe degli operatori mobili virtuali, tenendo conto del prezzo, della qualità della rete, dei minuti disponibili, gli sms e i giga disponibili, sono da considerare provenienti da due operatori in particolare. Stiamo parlando di kena mobile e ho. mobile.

Promozioni MVNO, ecco le novità di ho.mobile e Kena Mobile

Cominciamo con Ho.Mobile, la quale propone una tariffa che possiamo definire senza dubbio allettante. Offre infatti 50 giga di traffico Internet, minuti illimitati e sms illimitati, con copertura su rete Vodafone. Il prezzo può variare a seconda dell’operatore da cui si intende fare la portabilità:

Link | 6,99 € Ho. Mobile Offerta (offerta valida per tutti clienti che provengono da Coop Voce, Fastweb e altri operatori virtuali minori presenti sul sito web e che potremo visualizzare cliccando sull’offerta)

Link | 8,99 € Ho. Mobile Offerta (in questo caso l’offerta è valida solo se si proviene da operatori telefonici quali Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom)

Oltre alle offerte sopracitate, abbiamo anche Kena Mobile, la quale offre una serie di offerte basandosi all’incirca sugli stessi parametri di Ho.Mobile. I prezzi delle offerte variano in base all’operatore di provenienza, ma in questo caso su rete Tim. Potete trovare tutte le offerte che vi interessano ai seguenti collegamenti:

Link | 6,99 € Kena Mobile

Link | 8,99 € Kena Mobile

Link | 12,99 € Kena Mobile

Ci auguriamo che tali promozioni possano tornarvi utili laddove steste pianificando di cambiare operatore per passare a qualcosa di più economico.