Coop e Ipercoop provano a riconquistare il cuore di milioni di consumatori italiani, pronti ad acquistare la tecnologia, offrendo una campagna promozionale mirata anche sui prodotti di categoria superiore, e proponendo prezzi sempre più bassi per tutti.

Il volantino attualmente disponibile è attivo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per approfittare degli sconti sarà strettamente necessario collegarsi personalmente all’e-commerce, e fruire anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si supereranno i 19 euro di spesa.

E’ presente, come al solito, anche il finanziamento senza interessi, ma in questo caso sarà necessario presentare una richiesta formale con anche tutte le buste paga dei mesi precedenti, in attesa di una approvazione.

Coop e Ipercoop: con le offerte non si scherza

I due prodotti cardine dell’intero volantino di Coop e Ipercoop sono sicuramente Samsung Galaxy S20+ e LG Wing, entrambi vengono proposti a prezzi elevati, ma complessivamente inferiori rispetto ai listini del periodo.

Il migliore resta il Galaxy S20+, sebbene sul mercato si possa già trovare la nuova versione, ad oggi è in vendita a 799 euro, nella versione no brand, e garantisce prestazioni di livello superiore alla maggior parte degli smartphone attualmente in commercio.

L’alternativa più papabile è rappresentata dall’LG Wing, uno smartphone non economico, ma rivoluzionario, poichè caratterizzato da un display OLED rotante, e da prestazioni complessivamente soddisfacenti; l’unica nota negativa è il prezzo, sono necessari 1190 euro.