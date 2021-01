Xiaomi ha diverse novità in cantiere per i suoi utenti. La società che è riuscita a scalare tutte le vette delle classifiche di vendita al dettaglio degli smartphone si prepara al prossimo agguato tecnico contro i rivali in carica. Si spinge alla distribuzione ormai programmata della MIUI 12.5 per la quale è stato fornito riscontro ufficiale in merito agli smartphone compatibili.

Si resta in attesa di ulteriori funzioni e livelli grafici piacevoli ed user-friendly. Ecco a voi l’elenco completo delle adesioni alla nuova versione del sistema operativo.

MIUI 12.5 in arrivo da Xiaomi: questi telefoni la riceveranno di sicuro

L’azienda cinese si è esposta in merito al rilascio della nuova versione del suo OS personalizzato. In totale abbiamo 27 telefoni in attesa di ricevere le novità della nuova build. Prima di passare in rassegna il pacchetto in versione stable si passerà per la closed beta che vedrà impegnati gli utenti nella fase di test a porte chiuse. Le versioni Global arriveranno in seguito. Al momento non abbiamo info sulle tempistiche risolutive ma abbiamo la lista completa che troviamo qui a seguire.