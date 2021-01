Vodafone, TIM, WindTre e Iliad sono, senza ombra di dubbio, i principali operatori telefonici in Italia. Col tempo, le loro promozioni sono divenute sempre più competitive, proprio perché hanno dovuto adeguarsi alla nuova situazione del mercato della telefonia mobile, dominato dagli operatori virtuali e dalle tariffe all-inclusive a basso costo (il cosiddetto effetto Iliad). Così, per non perdere i propri clienti o riconquistare ex utenti che, intanto, erano passati ad un altro gestore telefonico, anche gli operatori telefonici tradizionali hanno dovuto rivalutare la propria offerta e pensare a più soluzioni low cost, in grado di soddisfare le esigenze di ognuno.

Vodafone alla riscossa, batte la concorrenza con queste offerte

Se stai valutando di cambiare operatore, Vodafone potrebbe essere la scelta più azzeccata in rapporto qualità-prezzo. L’operatore rosso sta infatti in queste ore proponendo alcune tariffe davvero convenienti. Diamo un’occhiata insieme!