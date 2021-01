Esselunga assolutamente da impazzire con il volantino che punta a spaccare i prezzi che ogni utente avrebbe sempre voluto vedere, sono in arrivo fortissimi sconti applicati sui migliori prodotti in circolazione, grazie ai quali il risparmio è davvero garantito per tutti.

La campagna promozionale che trovate disponibile nel periodo corrente, risulta essere attiva fino al 24 gennaio 2021, nonché a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, data la disponibilità sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni o distinzioni particolari. Il risparmio è per ognuno di noi, a patto che le scorte non terminino prima del previsto, in tal caso è sempre consigliata la più rapida decisione per non restare tagliati definitivamente fuori.

Esselunga: nuovi sconti speciali con prezzi molto bassi

Gli sconti di Esselunga sono decisamente più bassi del normale, poiché a tutti gli effetti gli utenti potranno acquistare un ottimo Oppo A72, spendendo meno di 170 euro, una cifra irrisoria per un prodotto complessivamente di buon livello e di qualità generale.

La sua scheda tecnica parla infatti di un ampio display da 6.5 pollici, con risoluzione FullHD+, di una batteria decisamente capiente, poiché raggiunge addirittura 5000mAh, per finire con 4 sensori fotografici nella parte posteriore (il cui principale raggiunge addirittura 48 megapixel), nonché un processore octa-core di ultima generazione.

Il prodotto viene commercializzato con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita di proprietà, e non online sul sito ufficiale dell’azienda.