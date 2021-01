Comet propone al pubblico una nuova campagna promozionale dal livello eccezionalmente elevato, con la quale riesce a garantire prezzi molto più bassi del normale, e sconti appositamente pensati per tutti gli utenti che vogliono spendere il meno possibile.

Con il volantino attualmente disponibile, infatti, il cliente ha la possibilità di accedere agli stessi prezzi in ogni singolo punto vendita sparso per il territorio nazionale, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che sceglieranno un acquisto tramite l’e-commerce, ad ogni modo, potranno ricevere la merce direttamente a casa, a titolo completamente gratuito, a patto che siano disposti a spendere più di 49 euro (anche come somma di più prodotti).

Comet: questi sono i nuovi prodotti in promozione

Da Comet l’utente si ritrova quasi in una botte di ferro, ha la possibilità difatti di accedere ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come ad esempio l’ottimo Apple iPhone 11, spendendo complessivamente soli 649 euro per il suo acquisto definitivo, considerata comunque la versione da 64GB di memoria integrata.

Per il resto non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, quali sono Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20s, Oppo Reno 4Z, Oppo A53s, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, LG K42 o LG K22, tutti con prezzi che non vanno oltre i 400 euro.

Per avere un’idea dell’intera campagna promozionale di Comet, potete aprire subito le pagine che abbiamo inserito nell’articolo.