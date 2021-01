Xiaomi non fa segreto della sua volontà di dar vita a uno smartphone pieghevole e da tempo si vocifera l’arrivo di questo nuovo dispositivo ma niente di ufficiale è ancora apparso. Brevetti e indiscrezioni varie hanno permesso nel corso dei mesi scorsi di avanzare ipotesi e supposizioni circa le probabili caratteristiche. Ma adesso sono apparse in rete alcune nuove immagini che testimoniano l’avvistamento dello smartphone.

Xiaomi: il primo smartphone pieghevole del colosso si mostra in alcune foto!

Quello che potrebbe essere il primo smartphone pieghevole del colosso cinese Xiaomi sembra essere stato avvistato. Alcune immagini scattate nella metropolitana cinese mostrano infatti un smartphone Xiaomi, dalle caratteristiche estetiche molto simili a quelle che distinguono l’attuale Samsung Galaxy Z Fold 2; e lasciano intuire si tratti di un prototipo in fase di test rilasciato da Xiaomi di recente.

Dalle foto comparse in rete non è possibile trarre particolari informazioni relative a quelle che saranno le specifiche tecniche del primo smartphone pieghevole di Xiaomi ma è possibile soffermarsi sul design che subirà sicuramente delle modifiche. Quanto mostrato dalle foto svela uno smartphone dall’aspetto poco elegante per via dei bordi particolarmente spessi e della cerniera, tramite la quale avviene il piegamento dello smartphone verso l’interno, che si mostra fin troppo evidente sul display.

Xiaomi rifarà sicuramente il look al suo smartphone pieghevole prima di lanciarlo sul mercato ma l’apparizione di queste prime informazioni che, per questo potrebbero non ritenersi del tutto corrispondenti a quella che sarà la realtà poi presentata dal colosso, si dimostra significativa poiché consente di ritenere probabile l’arrivo in tempi brevi del device.