I nuovi sconti resi disponibili dallo specialissimo volantino di Euronics, raccolgono al proprio interno alcune delle migliori soluzioni del periodo, in particolar modo applicate sui dispositivi di casa Apple, con prezzi molto più bassi delle aspettative degli utenti.

A differenza della maggior parte dei rivenditori, Euronics ha giustamente pensato di approfittare della situazione odierna, per buttarsi a capofitto su prodotti appena lanciati sul mercato, e praticamente mai scontati dalle dirette concorrenti. Da quest’idea nascono le ultime riduzioni del volantino Tech It Easy, attivo però solo ed esclusivamente nei punti vendita, non online sul sito ufficiale dell’azienda.

Euronics: quante offerte speciali per gli utenti

Grazie ad Euronics, infatti, gli utenti potranno riuscire a mettere le mani su prodotti del calibro di iPhone 12, pagandolo 939 euro nella versione da 128GB di memoria interna, sino ad arrivare all’ottimo iPhone 12 Pro Max, disponibile sul mercato a 1289 euro con però soli 64GB di memoria integrata.

Non mancano, per i più attenti al risparmio o agli appassionati del sistema operativo Android, altre offerte applicate su prodotti più economici, difatti sarà possibile mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A15, LG K42, Vivo Y11s, LG K22 o similari, obbligando il consumatore finale ad una spesa che non andrà oltre i 400 euro.

Tutte le riduzioni discusse sono raccolte nel dettaglio nel volantino che potete sfogliare direttamente nell’articolo, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi.