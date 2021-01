Gli sconti Coop e Ipercoop sono assolutamente da non perdere, infatti gli utenti si ritrovano nello stesso periodo ad avere tra le mani occasioni che gli permetteranno di raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, senza muoversi da casa.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto Coop e Ipercoop ci hanno abituato in passato, il volantino corrente prevede la possibilità di acquistare sfruttando l’e-commerce aziendale, ed in particolar modo di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, previo una spesa di valore complessivamente superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: le promozioni sono invitanti

In linea con il pensiero appena portato avanti, Coop e Ipercoop hanno voluto mischiare le carte delle proprie offerte, cercando di raggiungere gli utenti che da sempre vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Per questo motivo all’interno del volantino troviamo per la prima volta il Samsung Galaxy S20+, un vero e proprio top di gamma assoluto, il cui prezzo attuale di vendita rientra nelle aspettative della community, poiché richiederà un esborso pari a 799 euro per il suo acquisto.

In alternativa è possibile andare ancora oltre e superare i 1000 euro, per acquistare un LG Wing che non delude assolutamente le aspettative, poiché è rivoluzionario ed unico nel proprio genere, nonostante comunque richieda il pagamento di 1190 euro complessivi.

Questo è il volantino Coop e Ipercoop, o meglio una piccola parte di ciò che effettivamente vi aspetta nel momento in cui deciderete di collegarvi al sito ufficiale dell’azienda per maggiori approfondimenti.