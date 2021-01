Gli sconti resi disponibili da Carrefour nel periodo corrente, ed in particolare in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, rappresentano un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono cambiare il proprio smartphone, senza spendere cifre troppo elevate.

Il volantino disponibile fino al 17 gennaio, non presenta limitazioni particolari in termini di scorte distribuite in negozio, oppure di localizzazioni specifiche. In altre parole, gli acquisti potranno essere completati ovunque in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale di Carrefour.

Al superamento dei 199 euro di spesa, se richiesto, è possibile affidarsi al finanziamento in 20 rate a Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: le offerte non si fermano più

Le offerte di Carrefour continuano a stupire, anche se sono rivolte a coloro che non sono disposti a spendere più di 240 euro per l’acquisto di uno smartphone. Il “top” del volantino è rappresentato dallo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un modello dalle buone prestazioni generali, con display da 6,67 pollici, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna ed una quad camera nella parte posteriore, il cui prezzo però non supera i 239,20 euro (suddivisibili anche in 20 rate da 11,96 euro).

Volendo risparmiare ancora di più, invece, sarà possibile affidarsi a Oppo A9 2020, in vendita a 160 euro, passando per Samsung Galaxy A21s a 156 euro, Motorola E7+ a 126 euro o due soluzioni Alcatel, con una spesa non superiore ai 96,75 euro.

