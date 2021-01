Uno dei compagni maggiormente presente nella vita di ognuno di noi è senza dubbio il denaro, in particolar modo il contante, strumento di scambio per accedere a bene e servizi e probabilmente oggetto dei desideri sostanzialmente di tutti o quasi.

Le banconote come ben sappiamo in Italia e in Europa sono presenti in vari tagli che ne indicano al tempo stesso il valore, nel dettaglio 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro, e sono state prodotte in serie, di cui tra l’altro la più recente ha visto anche l’arrivo di un restyle grafico che ha donato loro un’aspetto più moderno ostacolando anche la falsificazione visti i cambiamenti sopraggiunti nei vari design delle banconote.

E se una banconota valesse più di quanto indica il suo taglio ? Ebbene è possibile, ovviamente non è una magia, bensì parliamo di banconote rare che per il collezionista giusto, potrebbero valere moltissimo, vediamo quali.

Rare e non comuni

Partiamo parlando delle banconote della prima serie, esse presentano un numero di controllo sulla facciata posteriore in alto a destra e in basso a sinistra, ebbene se all’interno di questa sequenza sono presenti numeri ripetuti adiacenti, la banconota potrebbe valere molto, non importa se al centro della sequenza o lateralmente, l’importante è che vi siano numeri uguali adiacenti, maggiore è la conta e maggiore sarà il valore della banconota, nel dettaglio:

1 o 2 biglietti su 2000 presentano 5 numeri consecutivi ripetuti e sono definibili non comuni.

1 o 2 biglietti su circa 25.000 presentano una ripetizione adiacente di ben 6 cifre, tali banconote sono rare.

Solo una banconota su circa 200.000 presenta un ripetizione adiacente di ben 7 cifre, essa è considerabile rarissima.

Solo un biglietto su un milione di banconote può avere 8 cifre uguali ed è da considerarsi estremamente raro.

Banconote che nove, dieci o undici cifre identiche sono da considerarsi pezzi unici.

A tutto ciò però, vanno aggiunte anche le banconote radar, le quali presentano delle cifre dette palindrome, ovvero sequenze che lette da destra o sinistra palesano la stessa numerazione, questa banconote possono valere davvero molto.