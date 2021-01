Telegram: 25 milioni di nuovi utenti in 72 ore, ecco perché batte WhatsApp

Il discorso che sta riguardando l’aggiornamento di termini e condizioni di WhatsApp con l’impossibilità di scegliere se comunicare i propri dati in autonomia a Facebook o meno, ha colto di sorpresa moltissimi utenti. Sono veramente tanti coloro che hanno scelto di cominciare a scaricare Telegram anche solo in via preventiva. In soli tre giorni infatti sono arrivate oltre 25 milioni di nuove sottoscrizioni, le quali fanno pensare ad una migrazione di massa.

Effettivamente Telegram protegge molto la privacy degli utenti ma offre anche diverse opportunità in più rispetto a WhatsApp. Una di queste è rappresentata dei canali, all’interno dei quali si può anche beccare qualche occasione.

Telegram contro WhatsApp: ecco perché l’applicazione in blu risulta migliore sotto alcuni punti di vista

La descrizione di Telegram sul Play Store risulta davvero perfetta per rendere l’idea di quanto l’app in questione sia una buona soluzione:

“Per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.”. Ecco poi altre caratteristiche: