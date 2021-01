Il catalogo di Netflix è dotato di un vasto allestimento che soddisfa anche i più pretenziosi. Difatti le serie tv che hanno colpito il cuore di tutti soprattutto durante la quarantena non sono poche, ma allo stesso modo ve ne sono altrettante che lasciano gli spettatori ancora perplessi. Tra queste non vi era traccia di Lucifer, Vis a Vis, The Witcher, ma qualcosa è cambiato e vi stupirà completamente.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: a spasso tra buone e cattive notizie

Iniziamo subito con Lucifer. La famosa serie dedicata alla rivisitazione intrigante e seducente di Satana, è approdata su Netflix lo scorso 21 Agosto con la quinta stagione. Cosa possiamo dirvi in merito alla nuova parte? Questa arriverà entro la primavera del nuovo anno con dei titoli super interessanti e si suddividerà in 8 episodi:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Passiamo dunque a Vis a Vis, la quale invece non ci regalerà buone notizie. I volti di Zulema e Macarena scompariranno negli abissi, ma nel caso in cui ne sentiste la mancanza, è possibile rivedere lo spin-off intitolato El-Oasis.

Abbiamo lasciato per ultima la grande notizia riguardante The Witcher. Finalmente possiamo dirlo a gran voce: la serie tv è pronta a tornare sulle piattaforme! (O quasi…) Sembra proprio che sia stata pubblicata la prima pagina del copione, che svela un inizio con i fiocchi. Lasciamo a voi la scoperta!