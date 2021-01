Ogni giorno il digitale terrestre, le pay tv come le piattaforme di contenuti streaming ci propongono tantissimi contenuti. Ormai, è impossibile non perdersi in questa offerta sconfinata di telefilm da vedere. Per non farsi sfuggire nessuna delle novità e per sapere sempre come rendere piacevoli i momenti di relax sul divano con un nuovo film, un classico della storia del cinema o una intrigante serie tv, il sito NientePopcorn.it ci tiene aggiornati su tutte le ultime uscite.

Film, serie tv, miniserie divisi fra produzioni originali, contenuti in esclusiva, classici del cinema, nuove stagioni o nuovi episodi di telefilm di successo e ultimi arrivi dai festival internazionali, sono quotidianamente aggiornati.

Tantissime le serie tv consigliate: Drammatiche, poliziesche, fantascientifiche, comedy, fantasy o d’animazione, divise in base all’anno, al genere e alla piattaforma che le distribuisce. Per esempio, quali sono le migliori serie tv fantasy o i telefilm di fantascienza da non perdere? Oppure, quali sono le fiction più belle del 2015? E le migliori serie tv Netflix? NientePopcorn avrà tutte le risposte.

Le proposte di Pay tv, piattaforme streaming e digitale terrestre

Tra le serie tv più amate dagli utenti troviamo Breaking Bad. Definita da gran parte della critica un autentico capolavoro è considerata una delle migliori serie televisive di tutti i tempi, nonché una delle più importanti, influenti ed innovative mai realizzate. È inoltre la serie tv più vista sulla piattaforma Netflix.

Dopo aver saputo di avere un cancro terminale ai polmoni, il mite Walter White, professore di chimica al liceo, con l’aiuto di Jesse Pinkman, suo ex-studente, decide di iniziare a produrre e spacciare cristalli di metanfetamina: con i proventi derivanti dal losco traffico, intende salvaguardare la sua famiglia, in modo che sua moglie Skye, suo figlio Walter Jr., disabile, e la figlia in arrivo possano avere sufficienti mezzi di sussistenza anche dopo la sua morte.

La preferita della piattaforma Amazone Prime Video è invece One Missisipi. Tig Notaro è una scrittrice comica appena sopravvissuta a un tumore al seno, parte verso il Mississippi dove è chiamata per assistere alla morte di sua madre. Per cause che non dipendono da lei, ora è costretta a tornare nella città che più di tutte l’ha ferita, in una casa dove i soprusi e le molestie erano all’ordine del giorno: un luogo che duramente si è lasciata alle spalle, sbattendo la porta e decidendo di non tornarci. Fino ad ora. La comica parte verso quella landa intraprendendo un viaggio doloroso ma allo stesso tempo molto divertente che espone verità scomode alla sua famiglia.

Tra le serie Tv proposte da Netflix preferite dagli utenti troviamo BoJack Horseman, serie animata statunitense giunta alla sesta edizione, creata da Raphael Bob-Waksberg, caratterizzata dalla convivenza di personaggi umani con animali antropomorfi. Una satira non soltanto sull’ambiente hollywoodiano, ma anche sul culto delle celebrità e sull’industria cinematografica. Abuso di alcool, droga, depressione portano molti dei personaggi verso l’autodistruzione. La serie vanta la partecipazione di numerose celebrità e di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, come ad esempio Margo Martindale, Daniel Radcliffe, Henry Winkler e Paul McCartney.