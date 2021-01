Gli sconti ed il volantino Expert raggiungono livelli inaspettati, a disposizione di tutti i consumatori sul territorio nazionale, in questo modo sarà molto più facile pensare di risparmiare sotto ogni punto di vista, raggiungendo anche quei prodotti che molto spesso appaiono essere troppo costosi.

Fino al 17 gennaio è stato attivato il volantino anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso, gli utenti possono riuscire a ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, a patto che comunque siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna stessa, da aggiungere al listino che trovate mostrato a schermo. Per il resto, se interessati, è come al solito presente il Tasso Zero con pagamento rateizzato.

Expert: nuove offerte con i prezzi del momento

Da Expert gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare alcuni prodotti di altissimo livello, del calibro di un incredibile iPhone 11 Pro, in vendita finalmente a meno di 1000 euro, e per il quale saranno necessari complessivamente 949 euro (per la versione con 64GB di memoria interna).

Volendo invece avvicinarsi ad un prodotto con sistema operativo Android, il cliente potrà affidarsi al bellissimo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone dall’incredibile rapporto qualità/prezzo, poiché saranno necessari solamente 549 euro per accedere ad un Qualcomm Snapdragon 865G, alla connettività 5G ed a tantissime potenzialità.

Il volantino Expert è questo e moltissimo altro ancora, all’interno del Fuoritutto si nascondono occasioni da non mancare assolutamente nell’ottica di risparmiare al massimo. Le potete scorgere direttamente tra le pagine sottostanti.