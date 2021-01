Coronavirus: secondo la consigliera municipale il vaccino comanderà l'uomo

Ancora una volta il Coronavirus sta facendo parlare di sé per via dei vaccini sbarcati in Italia da pochissime settimane. Le versioni in tal caso sono state svariate tanto da dare vita al famoso “chi più ne ha, più ne metta”. Secondo la consigliera municipale a Roma, per esempio, queste servirebbero a modificare geneticamente le persone per poi trasformarle in macchine telecomandate a distanza. Francesca Benevento, eletta nel Municipio XII con il M5S e poi passata al gruppo misto, ha pubblicato sui social alcuni post piuttosto dibattuti.

Coronavirus: le parole di Francesca Benevento

Non è la prima volta che Benevento effettua dei commenti sul Coronavirus. «Il Covid è stato creato per arrivare a comandare l’uomo dall’interno, non più con la tv, i programmi spazzatura, lo sdoganamento della morale, l’emergere di cattivi esempi. Con un cerottino che inietterà i quantum dots sarete interconnessi con la rete e tramite l’#entaglement sarete telecomandati da un altro luogo, in cui è stata conservata copia dell’elettrone intrecciato al vostro su cui si farà ciò che si vuole fare con voi», ha dichiarato.

Recentemente ha invece affermato (riferendosi al coronavirus): «Il DNA non supporta l’impianto dei microchip, il vaccino RNA effettua una mutazione genetica affinché il nostro corpo diventi da supporto per i quantum dots. Molti sostengono che siano già passati ad iniettarli direttamente con il vaccino e con il tampone tramite microparticelle di grafene immesse nel nostro organismo. Dominio e sorveglianza mondiale grazie al 5G e le onde elettromagnetiche». Ha poi aggiunto: «Si può curare una persona o farla ammalare o sedarla, in caso di rivoltosi, ed addirittura ucciderla da remoto procurandogli un infarto o simili. Sono miliardi di soldi per le case farmaceutiche e vuoi mettere il potere totale sulle masse addormentate tramite campi elettromagnetici ed impulsi? Per arrivare a questo sono disposti a tutto».

Per di più la consigliera, riverendosi ai vaccini contro il coronavirus, ha dichiarato: «Una modifica dei codici creazionali nel DNA umano che sono a immagine e somiglianza di Dio. I vaccini a mRNA, messaggeri e codificanti per il DNA, modificano la firma del Creatore e attraverso questa manipolazione, formano una nuova specie di umani: impuri e schiavi».

Francesca Benevento ha poi concluso accusando i medici che si fanno somministrare i sieri anti coronavirus. «Di preciso i medici che si sottopongono a questo vaccino cosa vogliono dimostrare? Forse un atto di fede verso il loro aguzzino? Pur sapendo che per un vaccino occorrono 5 anni, pur non conoscendo il contenuto del veleno, pur sapendo che le case farmaceutiche sono coperte da immunità per qualsiasi danno biologico si sottopongono a un Bill Gates che ci vuole tutti morti e i rimanenti controllati da remoto? Forse la loro vita e la loro salute valgono così poco quanto il loro stipendio?».