Vodafone: nuova sfilza di offerte piene di giga al prezzo minimo storico

Non deve essere stato piacevole per Vodafone perdere tanti utenti durante questi ultimi tre anni.tutto ciò fortunatamente non ha decretato la perdita della prima posizione in classifica del noto gestore, il quale infatti continua ad imporre il proprio ritmo e dominio.

Per mano di Iliad è avvenuta infatti una diaspora di clienti, i quali hanno ben pensato di scegliere convenienza e quantità. Ora però Vodafone vuole imporre a tutti i costi le sue condizioni per riportare a casa gli utenti che hanno deciso di scappare altrove. Sono nate pertanto tre offerte molto appetibili sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista dei contenuti.

Vodafone: arrivano offerte impressionanti per spingere gli utenti a rientrare subito

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga