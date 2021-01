Vodafone propone ancora ai suoi utenti l’oramai famoso Bonus internet. Anche il gestore inglese, infatti, rientra nella categoria degli operatori che hanno aderito a questa misura del Governo come sostegno alle famiglia durante l’emergenza sanitaria Covid. Gli abbonati di Vodafone avranno quindi anch’essi la garanzia di uno sconto di 500 euro sul loro piano per la telefonia fissa.

Per ricevere questo bonus, da riscattare per la dotazione della Fibra Ottica e di un tablet, sarà necessario presentare una certificazione ISEE con indicatori economici patrimoniali uguali o inferiori a 20mila euro.

Vodafone, offerte speciali con 500 euro bonus più Fibra e tablet

A disposizione degli abbonati Vodafone idonei quindi vi sarà un buono sconto da 500 euro per le tariffe di telefonia fissa. I clienti vedranno questo coupon equamente diviso nella componente per internet ed in quella per il tablet. Nello specifico, gli utenti riceveranno 240 euro di sconto per la Fibra ottica e 260 euro per il tablet.

La tariffa di Vodafone pertanto avrà un costo fisso di 19,90 euro al mese per un totale di dodici rinnovi. Nel prezzo è inclusa la connessione internet senza limiti con le velocità prerogative della Fibra Ottica: sino ad 1 Gbps. Le telefonate saranno anch’esse senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Non è previsto lo scatto alla risposta.

Per quanto concerne il tablet, invece, agli utenti di Vodafone sarà offerta libertà di scelta. Qualora l’acquisto del dispositivo mobile non rientri nel range dei 260 euro di sconto, gli abbonati dovranno corrispondere al provider la differenza sul costo di listino.