Coop e Ipercoop riescono a superare le aspettative dei consumatori, avvicinandosi ai primi posti della rivendita di elettronica, in questo modo i clienti potranno effettivamente approfittare di prezzi relativamente economici, applicati anche su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Il risparmio è ottimo, ma attenzione alle disponibilità, poiché quanto raccontato non è valido ovunque in Italia, sarà possibile raggiungere gli stessi identici prezzi solamente presso il sito ufficiale dell’azienda, non i negozi fisici. L’acquisto prevede difatti la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui si supereranno i 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: il risparmio come non lo avete mai visto

I due prodotti maggiormente rappresentativi del volantino Coop e Ipercoop sono sicuramente Samsung Galaxy S20+ e LG Wing; entrambi appartengono alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, e sono un ottimo punto di partenza per avvicinarsi alle migliori prestazioni in circolazione.

Il Galaxy S20+ è sul mercato dalla primavera scorsa, con il tempo è stato fortemente deprezzato, difatti oggi può essere acquistato con un esborso lungamente inferiore ai 1099 euro previsti di listino, l’utente interessato spenderà solamente 799 euro (per la versione no brand).

Volendo invece virare verso LG Wing, ci si scontra con un terminale molto più costoso, poiché sono richiesti 1190 euro, ma comunque rivoluzionario, poiché caratterizzato dal cosiddetto display rotante OLED e da prestazioni in linea con le aspettative, anche se leggermente inferiori alla fascia di prezzo di posizionamento.

Per conoscere le altre offerte del volantino Coop e Ipercoop, aprite le pagine che trovate sul sito.