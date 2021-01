Chi vorrà aderire alla nuova campagna Torna in Vodafone, avrà la possibilità di accedere ad una tariffa esclusiva, dove ci sono dei contenuti davvero molto interessanti. Andando a vedere la situazione ancor più nello specifico, abbiamo a disposizione minuti ed SMS illimitati, con la migliore rete 4G che c’è in Italia. Inoltre, all’interno del network clienti che usufruiscono della nuova opzione winback, hanno l’opportunità di avere 100 Giga al mese di traffico dati in alta velocità. Molti hanno già incominciato a ricevere l’invito ufficiale con il messaggio SMS informativo. Scopriamo di seguito quanto costa la tariffa speciale.

Torna in Vodafone: la tariffa è davvero conveniente

Come detto prima, si tratta di una proposta per i vecchi clienti che entrano nel contesto della Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese. Hanno il piacere di attivarla solo coloro che in queste ore stanno ricevendo il messaggio informativo di cui vi abbiamo parlato sopra, il quale garantisce una serie di contenuti molto interessanti che ora vediamo nel dettaglio:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta in Italia ed UE

SMS illimitati verso qualsiasi utente reale o virtuale su rete mobile

100 Giga al mese con hotspot 4G

Inoltre, troveremo già incluso nel prezzo l’abbonamento a Vodafone Happy Black. Il pagamento avverrà con decurtazione della quota mensile dal credito residuo, tuttavia è possibile richiedere anche l’addebito direttamente sul conto corrente.

Il prezzo resta fisso per un periodo minimo di 24 mesi a partire dalla data di attivazione. La sottoscrizione è disponibile direttamente online come nei negozi fisici autorizzati dal gestore con un previsto costo di attivazione e SIM pari a solo 1 centesimo di Euro.