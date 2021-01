Dallo scorso 11 gennaio 2021 salvo ulteriori cambiamenti, si è conclusa la promozione Tim, denominata Supergiga Raddoppia, di conseguenza le offerte SuperGiga ritornano al proprio bundle standard.

Per esempio Supergiga 20, adesso, comprende 20 Giga di traffico dati 4G ogni mese al costo di 9.99 euro al mese, senza la possibilità di portare il bundle mensile di traffico internet mobile a 40 Giga per 3 mesi. Scopriamo insieme le altre offerte e come attivarle.

Tim SuperGiga 20, 50 e 100 tornano al bundle standard

Come appena anticipato, l’offerta SuperGiga 20 ora comprende 20 Giga di traffico dati 4G ogni mese al costo di 9.99 euro al mese, senza la possibilità di portare il bundle mensile di traffico internet mobile a 40 Giga per 3 mesi. SuperGiga 50 invece offre 50 Giga di traffico dati 4G con rinnovi mensili al costo di 13.99 euro, non permettendo più di raddoppiare a 100 Giga il traffico dati per 3 mensilità.

Con l’offerta Supergiga 50 è disponibile anche il servizio MultiSIM, che prevede la condivisione dei Giga con una seconda SIM che abbia la stessa anagrafica della SIM principale. Non è più possibile, inoltre, raddoppiare a 200 Giga per 3 mesi il traffico internet presente nell’offerta Supergiga 100, che, da oggi, torna a offrire a tempo indeterminato 100 Giga di traffico dati 4G ogni mese e navigazione senza limiti sulle principali piattaforme per la didattica a distanza, al costo di 19.99 euro al mese.

Si ricorda che tutte e tre le offerte Supergiga menzionate sono attivabili presso i negozi Tim e non è previsto alcun costo di attivazione. Inoltre, attivando il servizio Tim Unica, è possibile ottenere Giga illimitati sulle offerte di rete mobile se i costi di queste ultime si addebitano sulla propria fattura di rete fissa. Ognuna delle offerte della gamma Supergiga è incompatibile con se stessa, con tutte le offerte dati a tempo e con tutte le rateizzazioni a tempo. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.