Dal 26 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, TIM permetterà a tutti i suoi nuovi e già clienti ricaricabili di attivare la promozione Supergiga Raddoppia.

Quest’ultima consentirà di raddoppiare per 3 mesi il bundle mensile del traffico internet mobile delle offerte Supergiga 20, Supergiga 50 e Supergiga 100. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim da domani 26 ottobre 2020 disponibile la Supergiga Raddoppia

Supergiga 20 diventerà con 40 Giga al mese di traffico internet mobile per 3 mesi, poi si rinnova con 20 Giga al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione. Il costo rimarrà di 9.99 euro al mese a tempo indeterminato. Non è previsto alcun costo di attivazione. Supergiga 50 diventerà con 100 Giga al mese di traffico internet mobile per 3 mesi, poi si rinnova con 50 Giga al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione. Il costo resterà di 13.99 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione.

Supergiga 100 diventerà con 200 Giga al mese di traffico internet mobile per 3 mesi, poi si rinnova con 100 Giga al mese a tempo indeterminato, salvo disattivazione. Il costo resterà di 19.99 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione. Come ora, quest’ultima versione permette di non consumare i Giga della propria offerta in caso di utilizzo delle piattaforme di e-learning più popolari, utili in questo periodo per la teledidattica.

La navigazione senza consumare Giga dell’offerta è valida per le seguenti piattaforme: Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meeting e Axios Collabora. Le caratteristiche delle offerte Supergiga sono rimaste invariate. La promozione, molto simile alla versione estiva, sarà valida per tutte le attivazioni dal 26 ottobre 2020. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.