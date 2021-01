Solamente qualche giorno fa sono circolati alcuni rumors che riguardavano il nuovo dispositivo LG Rollable, nuovo device dell’azienda che utilizza un display arrotolabile.

Proprio qualche ora fa il colosso ha rilasciato un’immagine del suo dispositivo, ufficializzando anche il nome. Grazie alla tecnologia utilizzata, lo smartphone si trasforma in un piccolo tablet in maniera, con il display si “espande” in maniera del tutto automatica. Scopriamo tutti i dettagli.

LG Rollable si mostra per la prima volta

Vogliamo iniziare con il dirvi che per il momento si tratta solamente di un concept, non ancora destinato alla vendita, facendo parte del programma Explorer Project di LG. Non sappiamo ancora con precisione il tipo di tecnologia utilizzata né le specifiche, ma probabilmente lo schermo sarà di tipo OLED, con diagonale di 6,8 pollici e risoluzione di 1080 × 2428 pixel nel formato più compatto, mentre da esteso arriverebbe a 7,4 pollici con risoluzione di 1600 × 2428 pixel.

Come volte volte accade in certe occasioni, non sappiamo ancora dirvi con precisione quando LG Rollable verrà rilasciato al pubblico, ma senza dubbio LG ha intrapreso la strada dei display arrotolabili e ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.

Le sequenze che mostrano lo smartphone in azione sono brevi, e non c’è un particolare focus sulla tecnologia alla base di questa soluzione: si tratta solo di un teaser per creare curiosità verso il prodotto. LG comunque ha dimostrato più volte di essere molto aggressiva quando si tratta di adottare nuovi form factor, arrivando spesso per prima: non ci sorprenderemmo quindi se dovesse essere suo anche il primo telefono arrotolabile ad arrivare sul mercato.