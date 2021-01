Iliad ancora per due settimane assicura agli utenti la possibilità di attivare la tariffa Giga 70. Oltre al classico pacchetto di consumi (minuti senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la navigazione internet), gli abbonati che scelgono di sottoscrivere questa tariffa con il provider francese avranno anche la possibilità di ricevere tre servizi gratuiti.

Iliad ed i tre regali per gli utenti: questi servizi sono a costo zero

Una delle principali sorprese per gli abbonati che attivano una SIM con Iliad è la possibilità di attivare minuti senza limiti per chiamare amici e parenti nei paesi esteri. Anche con la tariffa Giga 70 quindi sarà possibile contattare persone fuori dai confini nazionali senza spese extra sul costo mensile della ricaricabile. La lista prevista da Iliad per le telefonate gratis all’estero prevede sino a 60 nazioni.

Ulteriore motivo di vantaggio per Iliad è la possibilità di utilizzare la segreteria telefonica completamente a costo zero. Il provider francese si oppone ai suoi principali rivali – TIM, Vodafone e WindTre – con la segreteria telefonica gratis. L’ascolto dei messaggi registrati non prevede quindi costi aggiuntivi rispetto ai tradizionali costi della Giga 70.